La OMS insiste en que hay casos graves y muertes en niños por coronavirus

No podemos decir que la enfermedad es universalmente leve o asintomática en niños, ha resaltado la epidemióloga Maria Van Kerkhove Aunque no es común, hay casos graves y muertes por coronavirus reportados en niños, según ha recordado la Organización Mundial de la Salud (OMS), pidiendo tener en cuenta una serie de recomendaciones antes de reabrir las escuelas y examinar el contexto de transmisión local. "No podemos decir que la enfermedad es universalmente leve o asintomática en niños"