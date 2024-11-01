La OMS concluye que 22 millones de personas murieron por covid, tres veces más que la cifra oficial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha concluido que el covid-19 habría causado alrededor de 22,1 millones de muertes en todo el mundo, un dato que triplica ampliamente los recuentos oficiales de los países, que sitúan el balance en unos 7 millones. Según su informe estadístico anual, solo en 2021 la pandemia pudo haber provocado hasta 10,4 millones de muertes adicionales, no solo por el virus en sí, sino por el colapso de sistemas sanitarios, retrasos en la atención médica y las consecuencias sociales y económicas de la crisis global.