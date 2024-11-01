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La OMS concluye que 22 millones de personas murieron por covid, tres veces más que la cifra oficial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha concluido que el covid-19 habría causado alrededor de 22,1 millones de muertes en todo el mundo, un dato que triplica ampliamente los recuentos oficiales de los países, que sitúan el balance en unos 7 millones. Según su informe estadístico anual, solo en 2021 la pandemia pudo haber provocado hasta 10,4 millones de muertes adicionales, no solo por el virus en sí, sino por el colapso de sistemas sanitarios, retrasos en la atención médica y las consecuencias sociales y económicas de la crisis global.

| etiquetas: oms , 22 millones , personas , muertas , covid
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7 comentarios
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  1. #1 DotorMaster *
    Por dar un poco de contexto, según Wikipedia el covid19 ha sido la octava pandemia que más muertes ha causado, con 7.1 millones. Si damos por buena la cifra de la OMS subimos al quinto puesto, justo después del SIDA, y con solo cuatro pandemias superando el número de muertes; peste negra, gripe "española", plaga de Justiniano (causada por la misma bacteria que la peste negra), y el SIDA.
    es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cronología_de_epidemias
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  2. Javi_Pina #2 Javi_Pina
    Han contado los 7291?
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  3. #3 mascalpone
    Están contando los positivos que morían por cualquier causa? Si es así, me salen las cuentas
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  4. calde #4 calde
    #1 Pero habría que ver cómo se contaron las víctimas también en los otros casos.
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  5. #5 Eukherio
    #1 La verdad es que lo del SIDA es una animalada considerando que seguramente sea la más difícil de transmitir.
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  6. UnDousTres #6 UnDousTres
    #1 Él número de muertes es un dato bonito a la vez que poco útil. % de muertos es un dato que aporta muchísima más información.
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  7. #7 lectorcritico
    Casi desde que hubo estadisticas, se veia que habia un exceso de mortalidad importante aparte de las muertes directas por covid.
    Tambien se veia noticias de muertes por apendicitis y canceres no tratadas o diagnosticadas a tiempo por la interferencia del covid en hosptiales.
    Aunque el mayor efecto sobre el cancer y el retraso de diagnostico se deberia haber visto tras la pandemia.

    El confinamiento en si mismo tambien tuvo su efecto. En Gente mayor la inmovilidad es mas perjudicial y no recuperan tan rapido sus facultades o nunca la recuperan. Ahora recuerdo 2 casos. Un vecina que andaba mucho y despues del confinamiento perdio mucha capacidad de andar y padre de un primo politico que estaba superbien de salud y su hijo decia que tenia la cabeza mejor que él, aunque tuviese 90 años o casi.

    La falta de movilidad afecta a muchas cosas, la coagulacion de la sangre y tener mas trombos mas facil, no salir reduce la vitamina D, la falta de ejercicio reduce la musculatura general, que es necesaria para muchas cosas, evitar caidas, regulacion metabolica y del azucar, y para la salud del cerebro el ejercicio fisico, es casi mas importante que la actividad mental.

    Por otro lado, la contaminación bajón mucho y se contemplo, que puediese evitar mas muerte que las provocads por el COVID. No sé si pasó asi en algun lado mas contaminado como China en aquel momento.
    La reduccon de trafico tambien debio ahorrar algunas cuantas muertes.

    Es mas impactante que se mueran 300 personas en un accidente de avion, que el goteo de accidentes de traficos aun sea unos miles.
    Pero a lo mejor deberiamos ocuparlos de los goteos que tienen un impacto mayor.
    Cuando se produjo el atentado a las torres gemelas, mucha gente dejo de viajar en avion por miedo y sustituyo por trayectos en coche, lo que provoco mas muerte por acciente, de las provocadas por el atentado.
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menéame