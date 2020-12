La OMS cambia la definición de "inmunidad de grupo": sólo se consigue mediante vacunación [ING]

Definición actual(1) de "inmunidad de grupo" de la O. M. S.: "concept used for vaccination, in which a population can be protected from a certain virus if a threshold of vaccination is reached". Sin embargo, en octubre(2) decía: "when a population is immune either through vaccination or immunity developed through previous infection". (1) www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-serology (2) web.archive.org/web/20201022012953/https://www.who.int/news-room/q-a-d