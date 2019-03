Olvídate de los extraterrestres: resuelven la ecuación de Drake y es muy probable que estemos solos

¿Cuándo llegarán los OVNIS? Es la visión que muchos de los humanos del siglo XXI comparten acerca del espacio exterior. Después de que Fermi y su paradoja expresasen en los años 50 la magnitud de nuestro vasto universo y lo poco probable de nuestra excepcionalidad, para muchos no es una cuestión de posibilidad o no de que existan, sino del tiempo que tardaremos en dar con ellos. Es imposible que no haya más vida inteligente que la nuestra ante todo lo que recogen nuestros telescopios.