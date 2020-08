Olivier Messiaen - Pájaros exóticos (1955) [Jean-Yves Thibaudet - Concertgebouw de Amsterdam - Riccardo Chailly, 1995]

"Los pájaros fueron mis primeros y mayores maestros, y aún no me he graduado de su escuela. Cada año paso quince días en el campo en compañía de un ornitólogo que me inicia en sus costumbres. Los pájaros cantan siempre en un modo determinado. No conocen el intervalo de octava. Sus líneas melódicas a menudo recuerdan a las inflexiones del canto gregoriano. Sus ritmos son de una complejidad y variedad infinitas, pero siempre de una precisión y una claridad perfectas." (Olivier Messiaen, citado por Antoine Goléa en 1954)