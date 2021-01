Olivia Nuzzi y Sam Sanders hablan sobre los últimos días de la Casa Blanca de Trump (ENg)

La corresponsal en Washington de la revista New York, Olivia Nuzzi, ha estado cubriendo la Casa Blanca de Donald Trump desde 2016. En el episodio inaugural de Vox Conversations , Nuzzi habla con el presentador invitado Sam Sanders, presentador de It's Been a Minute de NPR , sobre su experiencia informando sobre una administración sin precedentes. “La gente que se convirtió en partidaria rabiosa de Trump”, dice Nuzzi. “No es que simplemente hayan adquirido la capacidad de creer las cosas que él les hizo creer o que él los animó a creer ...