Por tercera vez en 33 ediciones, España acogerá la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas. No son futbolistas, tampoco famosos, no lo verás en las noticias, pero estas competiciones son importantísimas en el desarrollo personal de los futuros científicos. Que una competición de este calibre se celebre en este país debería ocupar portadas, pero esto no ocurrirá.