Oleada de bajas de autónomos: "Estamos en pánico. El Gobierno nos ha dejado encerrados y ahorcados"

"Estamos muy enfadados. El cese de actividad significa que tenemos que seguir pagando la cuota, a muchos nos va a quedar para vivir 300 euros al mes. Además, la mayoría de nosotros tiene el negocio cerrado porque el Gobierno no nos permite abrir con el estado de emergencia, cosa que entendemos. Lo que no comprendemos es que las medidas tomadas no van dirigidas en ningún momento a nuestro colectivo. Como siempre somos los más maltratados".