"Los okupas de mi piso me han denunciado por dañar su imagen"

Lourdes Veiga asegura que la okupación de su vivienda la ha cambiado. "Antes colaboraba todo lo que podía en la parroquia local. Recogía alimentos, ayudaba, era solidaria. Ahora me he vuelto una persona desconfiada. No me atrevo a dormir con las ventanas abiertas ni a irme de vacaciones por miedo a perder la casa", admite. Esta vecina de Badalona (Barcelona) lleva desde septiembre de 2019 tratando de recuperar su apartamento okupado, sí, pero también lidiando con denuncias de los allanadores contra ella por daño contra la imagen.