edición general
3 meneos
35 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Una okupa acusada de vender droga alardea de cobrar 1.400 euros por el IMV "sin hacer nada"

Una okupa acusada de vender droga alardea de cobrar 1.400 euros por el IMV "sin hacer nada"

Una mujer okupa, acusada en directo de vender drogas, ha respondido con una frase que ha provocado indignación: "Yo no hago nada, cobro 1.400 euros del Ingreso Mínimo Vital, más lo que me ayuda mi madre y de Cáritas". Entre los comentarios más destacados en redes se han encontrado: "Cobra más que yo trabajando ocho horas". "Mi hija gana 1.180 euros en un supermercado y madruga todos los días". "Me encanta levantarme todos los días a las 6:45 de mañana "

| etiquetas: okupa , imv , caritas , ingreso minimo vital
2 1 8 K -50 actualidad
13 comentarios
2 1 8 K -50 actualidad
Comentarios destacados:      
Rogue #3 Rogue
Para 2026 los importes son: 953,68 euros para una unidad de convivencia formada por un adulto y un menor o dos adultos. 1.173,76 euros para una unidad de convivencia formada por un adulto y dos menores, dos adultos y un menor o tres adultos.
4 K 55
#8 pandasucks
#3 "1.393,84 euros para una unidad de convivencia formada por un adulto y tres menores, dos adultos y dos menores o tres adultos y un menor o por cuatro adultos."
www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPen
1 K 22
eltoloco #1 eltoloco
No sé Rick, suena a bulaco.

Igual entre ella y su marido llegan a 1000€, pero la verdad que creo que ni eso
4 K 41
Penetrator #2 Penetrator
#1 Puede que tenga hijos, en ese caso creo que cobras algo más.
1 K 22
josde #4 josde
#1 Ese panfleto es especialista en mierda, bulos y falsedades, estoy contigo suena a montaje de bulo
2 K 38
#6 Leon_Bocanegra
#1 puede llegar a los 1400 una pareja con dos o más hijos que no tengan ningún ingreso. Cosa que me parece fantástica, por cierto.
1 K 21
Mauricio_Colmenero #10 Mauricio_Colmenero
#1 IMV ... familia de dos adultos y tres niños sin ingresos .... 1.449€ al mes.

A eso súmale bonos sociales en consumo de la luz ... becas de comedor del colegio ... caritas ... .
0 K 9
#13 Eukherio *
#1 Hubo una época en que los inmigrantes puteaban a Negre cuando los "entrevistaba". Siempre le soltaban que cobraban cantidades disparatadas de paga. Y Negre lo dejaba en los vídeos porque sabía perfectamente que su espectador medio no se iba a enterar. En este tipo de medios ultra cualquier invención de un entrevistado va palante, porque saben que los que los siguen no van a pararse a pensar si es falso o no.
1 K 22
#12 Piscardo_Morao
Suena a bulo de extrema derecha, perdón de "extremo centro"
1 K 24
#11 luzer
El fotograma exacto en que la reportera se da cuenta de que ella cobra menos, no vende droga, no ocupa casa, no recibe bono social electrico (si no se lo paga el propietario), no tiene pareja trabajando (eso dice) y caritas no le ayuda  media
1 K 15
#5 Perrota
Si vende droga, posiblemente la tome y por eso no sabe ni lo que dice.

Pero vamos, aquellos que trabajan 8 horas por el SMI que se pasen al IMV. Luego cuando llegue la jubilación dirán…hemosioengañado.
1 K 14
#7 absimiliard
Habrá q mirarlo x si interesa
0 K 6

menéame