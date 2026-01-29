Una okupa acusada de vender droga alardea de cobrar 1.400 euros por el IMV "sin hacer nada"

Una mujer okupa, acusada en directo de vender drogas, ha respondido con una frase que ha provocado indignación: "Yo no hago nada, cobro 1.400 euros del Ingreso Mínimo Vital, más lo que me ayuda mi madre y de Cáritas". Entre los comentarios más destacados en redes se han encontrado: "Cobra más que yo trabajando ocho horas". "Mi hija gana 1.180 euros en un supermercado y madruga todos los días". "Me encanta levantarme todos los días a las 6:45 de mañana "
| etiquetas: okupa , imv , caritas , ingreso minimo vital
www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPen
Igual entre ella y su marido llegan a 1000€, pero la verdad que creo que ni eso
A eso súmale bonos sociales en consumo de la luz ... becas de comedor del colegio ... caritas ... .
Pero vamos, aquellos que trabajan 8 horas por el SMI que se pasen al IMV. Luego cuando llegue la jubilación dirán…hemosioengañado.
www.bbvamijubilacion.es/blog/ingreso-minimo-vital-en-2026-novedades-re