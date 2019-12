'Ok boomer', el 'calla viejo' del 2019  

Una universitaria de 18 años dijo a The New York Times: "Toda la Generación Z está afectada por las decisiones de los boomers. Lo que hicieron y lo que siguen haciendo." No le faltan motivos para esta ira: el estado de bienestar se está cayendo a cachos, los contratos basura se propagan como el moho, el único alquiler asumible es un agujero de extrarradio. Pero los baby boomers ni son una única persona ni tienen una sola identidad. No todos piensan que reciclar es una cipotada ni todos son Donald Trump.