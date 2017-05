El Ojo Izquierdo: Este mundo al revés con el que nos engañan

A Alicia le gustaría mucho este mundo al revés,donde siempre pasa lo que no tiene que pasar y nunca ocurre lo que debería ocurrir.La Audiencia Nacional le dice al presidente del Gobierno que haga el favor de desfilar por la Sala como cualquier testigo en casos de choriceo y que se deje del plasma..¿El presidente del PP no sabe cómo se financia su partido? ¿Tampoco se interesó nunca por los señores que visitaban al tesorero Bárcenas? O sea, que el que debe ser más listo no se entera de nada. Elijan: cómplice o incompetente..