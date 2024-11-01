Ojito con Belarra, Trump

Benditos sean los comunistas, porque ellos siempre saben hacia dónde correr y a quién correr. Ione Belarra reclama que Sánchez sea coherente con su «no a la guerra» y proceda a clausurar las bases de Rota y Morón, sacar a España de la OTAN, romper relaciones con los EEUU e intervenir los precios en vivienda, alimentos y medicamentos. Lo tiene claro: hay que correr a los marines, expulsarlos de las bases imperialistas que nunca debimos ceder y acogernos al amparo del paraguas nuclear de Putin y Xi Jinping. La podemita llama a la derecha cipaya,