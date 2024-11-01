edición general
2 meneos
23 clics

Ojito con Belarra, Trump

Benditos sean los comunistas, porque ellos siempre saben hacia dónde correr y a quién correr. Ione Belarra reclama que Sánchez sea coherente con su «no a la guerra» y proceda a clausurar las bases de Rota y Morón, sacar a España de la OTAN, romper relaciones con los EEUU e intervenir los precios en vivienda, alimentos y medicamentos. Lo tiene claro: hay que correr a los marines, expulsarlos de las bases imperialistas que nunca debimos ceder y acogernos al amparo del paraguas nuclear de Putin y Xi Jinping. La podemita llama a la derecha cipaya,

| etiquetas: belarra , trump , sánchez
2 0 4 K 0 opinion
8 comentarios
2 0 4 K 0 opinion
#1 luckyy *
Qué asco da la derecha patriótica en cualquiera de sus representaciones
4 K 44
#4 VFR
#1 xD xD xD
0 K 17
plutanasio #8 plutanasio
Hay que ser payaso para defender a la belarra xD xD
1 K 27
#2 xavigo
“Artículo de opinión” creado a las 3:44. El
Tiempo justo desde que cierran los bares,
acierta a abrir la puerta de su casa y junta las letras.
1 K 15
#5 VFR
#2 xD xD xD
0 K 17
#7 Suleiman
Menuda mierda el que ha escrito esto...
0 K 12
hormiga_cartonera #3 hormiga_cartonera *
No sé por qué los pseudomedios a sueldo como La Razón no están baneados. De qué vale un panfleto lleno de bulos, manipulaciones e istriomismos?
0 K 7
#6 VFR
#3 xD xD xD
0 K 17

menéame