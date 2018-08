Ojalá cojan sida y se mueran, porque los odio con todas mis putas fuerzas

...Al final, el recuento fue favorable a Blur por 274 000 unidades vendidas frente a 216 000 de sus rivales. Noel Gallagher no se lo tomó del todo bien: en declaraciones a The Observer en septiembre de ese mismo año aseguró: «Ojalá Damon Albarn y Alex James (el bajista de Blur) cojan el sida y se mueran porque les odio con todas mis putas fuerzas». Regañado por su propia madre, que no dudó en coger el teléfono y decirle que no le había educado para que dijera cosas así, Gallagher pidió perdón y cambió «sida» por «un fuerte catarro».