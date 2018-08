"Oí a mi hijo decir que iba a morir esa noche": cuán mortales son los ataques de asma

Tiernan era un muchacho de 20 años que practicaba deporte con regularidad. Amaba el fútbol gaélico, pero sufría de un asma fuerte y no se cuidaba. En 2016 tuvo que ser hospitalizado y los médicos le dijeron que era imprescindible que tomase su medicación . Pero no lo hizo. O al menos no con la regularidad que debía. En enero de este año, entró en la habitación de sus padres en medio de la madrugada. Le faltaba el aire. Estaba teniendo un ataque de asma y moriría horas más tarde. Ahora los padres quieren concienciar sobre lo importante que es me