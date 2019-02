Oficios vs carreras universitarias: ¿Qué es mejor para tu futuro financiero?

Un profesor de la Preparatoria Técnica de Queens dijo a los jóvenes: “Cuando salgan al mundo exterior, no hay ninguna razón por la que deban sentarse en el sillón, comiendo cereal y mirando dibujos animados o telenovelas”, dijo a los adolescentes, que en su mayoría eran hombres. “Hay toneladas de trabajo de construcción, y no hay suficiente gente. Están contratando a gente afuera de la ciudad de Nueva York. Están consiguiendo gente del medio oeste. Me encantan sus acentos, pero no tienen suficiente gente como ustedes”.