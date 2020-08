La Oficina Gubernamental de Clasificación de Australia prohibe tomos de las novelas de No Game No Life [EN]

Este veto llega tras meses de ataques de políticos australianos a No Game No Life y materiales japoneses en general [...] En febrero Stirling Griff, senador por Australia Meridional, describió No Game No Life como "hipersexualizado y mostrando temas de incesto entre sus protagonistas" y concluyó que sus ilustraciones iban "contra la ley, simple y llanamente" [...] Books Kinokuniya retiró No Game No Life y otros títulos de su tienda en Sidney tras una queja de Connie Bonaros, ex-jefa de gabinete del senador Griff y actual diputada de SA Best.