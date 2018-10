Oficial de la UE a Gran Bretaña-usted no puede salir de nuestra casa y mantener la llave [ing]

En su discurso en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo, el jefe adjunto del Ejecutivo de la UE, Frans Timmermans, dijo: "todos estamos bajo la obligación de hacer el menor daño posible. Eso es en interés de todos los europeos, ya sea en el Reino Unido o en el continente ". "pero permítanme ser claro... Si alguien dice ' quiero salir de su casa, pero voy a tomar la llave y voy a volver siempre que me gusta y tomar lo que me gusta de esa casa.", eso no funciona ", dijo Timmermans a la sesión.