Estas cifras resultarían prácticamente impensables a comienzos de año, cuando los precios de los alquileres parecían no tener fin en su escalada de precios. En apenas cinco años, el español medio ha pasado de destinar el 28 % de sus ingresos a pagar el alquiler a desembolsar hasta el 40 %, una cifra muy por encima del 30 % que los expertos consideran que no debería sobrepasarse para no comprometer sus finanzas.