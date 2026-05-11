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La ofensiva de Rusia en Ucrania se frena y la aprobación de Putin cae a sus niveles más bajos desde el inicio de la guerra

La ofensiva de Rusia en Ucrania se frena y la aprobación de Putin cae a sus niveles más bajos desde el inicio de la guerra

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha tratado de convencer a Donald Trump de que sus fuerzas marchan hacia una victoria inevitable en Ucrania, presionando para que Kiev ceda el control total de la región oriental del Donbás. Sin embargo, la realidad en el campo de batalla desmiente ese optimismo: tras avances a finales del año pasado, el ejército ruso ha visto cómo su ofensiva se ralentiza y, en algunas zonas, incluso pierde terreno.

| etiquetas: ofensiva , rusa , ucrania , se frena , aprobación putin
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
vicvic #2 vicvic
Lo del nivel de aprobación bajo será en Rusia entre los ciudadanos, porque por aquí tiene unos cuantos fans de esos que contra más invada y robe mejor estadista es, sobretodo comparando con el decadente occidente.
7 K 95
Wachoski #10 Wachoski *
#2 bleh,... todo conflicto genera sus fans incondicionales.. y en Rusia no faltará uno en cada calle

Pero me alegro si de verdad se empieza a mover algo en la calle, porque en verdad, no lo están poniendo difícil
0 K 7
Pertinax #1 Pertinax
Su nivel más bajo de las últimas dos semanas.
3 K 34
#6 perej
¿Y será capaz la UE de empujar hacia la paz?
Seguro que no.
El interés de Alemania es el de que haya guerra.
2 K 21
DonNadieSoy #9 DonNadieSoy *
#6 Alemania no sabe ya ni lo que le interesa, su industria esta sufriendo la pérdida del gas barato ruso como ninguna, al igual que toda Europa hemos sufrido un alza general en los precios con el inicio de la guerra, pero bueno todo sea por EEUU que es el principal beneficiario de todo esto. Mientras no haya un cambio en la comisión no creo que veamos el necesario giro hacia el fin negociaciado de la guerra.
2 K 31
#7 eipoc
Putin ha sido el presidente más aprobado del mundo por su pueblo en los últimos años. Viniendo de la basura de Infobae o es mentira o ha pasado al segundo puesto y el titular es tendencioso.
2 K 19
BastianBaltasarBux #8 BastianBaltasarBux
#7 Del universo! que digo, del Multiverso!
0 K 9
#11 eipoc *
#8 tú eres de los que se creen que Rusia no puede con Ucrania pero apoya el rearme de Europa por una posible invasión de Rusia. Y todo esto con chips de lavadoras, burros, palas de mano y apuntito de gastar su arsenal militar.

Si es que no se os puede tomar en serio cuando dais esas pistas sobre vuestro nivel.
0 K 10
josde #3 josde
Pues anda que la de Zelenski con todas las noticias de corrupción que le rodena, no sera muy alta tampoco.
3 K 15
Josecoj #5 Josecoj *
Da igual, le vale para sacar en las elecciones un 99% de votos
1 K 12
#4 Mandri20
Este es el titular que necesitamos para poner más carne en el asador y dejarnos de dietas.

Las fabricas de drones que trabajen 24h, los creditos que circulen. Rusia está a punto de caramelo.

No se atreverán a cambiar su doctrina de disuasión nuclear. No se atreverán a hacer lo mismo que los americanos...
0 K 11

menéame