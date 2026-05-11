La ofensiva de Rusia en Ucrania se frena y la aprobación de Putin cae a sus niveles más bajos desde el inicio de la guerra

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha tratado de convencer a Donald Trump de que sus fuerzas marchan hacia una victoria inevitable en Ucrania, presionando para que Kiev ceda el control total de la región oriental del Donbás. Sin embargo, la realidad en el campo de batalla desmiente ese optimismo: tras avances a finales del año pasado, el ejército ruso ha visto cómo su ofensiva se ralentiza y, en algunas zonas, incluso pierde terreno.
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Pero me alegro si de verdad se empieza a mover algo en la calle, porque en verdad, no lo están poniendo difícil
Seguro que no.
El interés de Alemania es el de que haya guerra.
Si es que no se os puede tomar en serio cuando dais esas pistas sobre vuestro nivel.
Las fabricas de drones que trabajen 24h, los creditos que circulen. Rusia está a punto de caramelo.
No se atreverán a cambiar su doctrina de disuasión nuclear. No se atreverán a hacer lo mismo que los americanos...