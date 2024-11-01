edición general
7 meneos
26 clics
La odisea de comprar un coche: "Si eres mileurista, se te va casi la mitad del sueldo"

La odisea de comprar un coche: "Si eres mileurista, se te va casi la mitad del sueldo"

Los coches nuevos se encarecen en el Reino de España un 38% desde 2019, muy por encima de los salarios, lo que convierte tener vehículo en un lujo y dispara el mercado de segunda mano. "Antes podías comprarte un coche con 15.000 euros y ahora con este precio, suerte si encuentras un coche decente de segunda mano". "Un comprador de coches hoy supera de media los 50 años. A la gente joven le cuesta mucho acceder al coche en propiedad. Como la vivienda ya supone un gran esfuerzo, se aplaza la compra de coche".

| etiquetas: reino de españa , capitalismo , monarquía , precariedad , pobreza , 21-n
6 1 6 K -6 actualidad
14 comentarios
6 1 6 K -6 actualidad
Comentarios destacados:    
#5 Nastar
No es nuevo ser joven, no tener dinero y no poder comprar un coche nuevo....

Lo que es nuevo es un veinteañero pretendiendo comprar un coche nuevo en el concesionario....
6 K 69
johel #10 johel *
#5 lo nuevo es que aumente la cantidad de poblacion a la que le pasa lo mismo con 50 años y de forma significativa.
3 K 42
Harkon #2 Harkon *
El dacia spring de gasolina vale 17.000 euros, un Leapmotor T03 eléctrico vale 18.552 euros.

Cierto es que no hay coches familiares baratos y el resto se salen por las nubes, pretenden que paguemos unas burradas por mierdas de combustión a precio de electricos, y no es que se te vaya sólo la mitad del sueldo es que como tengas que pagar alquiler no puedes pagar ni el más barato

Los jóvenes ya optan por el patinete y ahora para tocarles más los huevos, que si el seguro, claro, porque coche no pueden y algo tiene que "pagar" para mantener a la élite.
1 K 32
reithor #7 reithor
#2 lo del seguro es necesario para patinete, puede que paguen muchos justos por pecadores, pero ya cuando van en dirección contraria y con curvas de poca visibilidad, las posibilidades de tragedia son bien altas.
0 K 11
insulabarataria #14 insulabarataria
#0 microblogging en las etiquetas. Venga, campeón, ¡seguro que sabes hacerlo mejor!
Sino, siempre puedes pedir ayuda a un adulto, estamos aquí para ayudarte.
1 K 30
Olepoint #12 Olepoint
Una pregunta que todo dios debería hacerse antes de ir a la urnas ¿ A qué partido votan los de la élite ?



Pd. No, gilipollas, no eres de la élite porque te vaya un poco mejor que a tus vecinos.
1 K 17
Connect #8 Connect
La gente joven en las ciudades cada vez quieren menos coches.
El transporte público suele funcionar bien, si quieren salir alquilan coche y se ahorran seguro, impuestos, parking y un montón de multas que siempre acaban cayendo.

Ahora mismo alguien te regala un coche, y te mete en un gasto anual de más de 4.000€ entre seguro (600€), parking (1.500€ anuales), impuestos (150€), reparaciones (siempre sale algo o la ITV y de los 700 de media no bajas) más gasolina y alguna sanción que cae sobre todo a la gente joven.
0 K 15
#3 drstrangelove
Ya se ha decidido que iremos todos en monopatín eléctrico, asimiladlo y no le deis más vueltas.
0 K 10
#6 Borgiano
La mitad del sueldo en el coche y la otra mitad para pagar la habitación de alquiler al langosta de turno
0 K 8
johel #11 johel *
#6 Y los gastos que no cuentan, que empiezas a sumar y se te van 2500€ al año* para que el coche siga funcionando y cumplas la legalidad.

*dato sacado de mis gastos del 2024, este 2025 aun no he cerrado gastos pero tiene pinta de que sera algo mas.
1 K 24
#4 ContracomunistaCaudillo
La agenda de "no tendrás nada, pero serás feliz".

Disfrutad de lo votado, sin más.
1 K 5
#9 sliana
#4 vota derecha para beneficiar al empresario, seguro que te va mejor.
1 K 21
#13 ContracomunistaCaudillo
#9 Como si el gobierno socialista no estuviera aliado de las grandes empresas para beneficiarse mutuamente.
0 K 6
#1 BoosterFelix
Si es que los periodistas no tienen visión. ¿Qué importancia tienen estas noticias, si el Amo crea muchos puestos de trabajo?

Tranquilos, cuando se hacen mayores de edad también se vuelven defensores del derecho de hacer nacer a sus propias proles en la precariedad, en la pobreza, y en el capitalismo y la monarquía que las causan. No podrán culparos a vosotros de haberles hecho a ellos lo mismo, como vosotros tampoco podéis culpar a vuestros queridos papis.

La naturaleza, pues, el capitalismo…   » ver todo el comentario
3 K -2

menéame