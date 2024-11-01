La odisea de comprar un coche: "Si eres mileurista, se te va casi la mitad del sueldo"

Los coches nuevos se encarecen en el Reino de España un 38% desde 2019, muy por encima de los salarios, lo que convierte tener vehículo en un lujo y dispara el mercado de segunda mano. "Antes podías comprarte un coche con 15.000 euros y ahora con este precio, suerte si encuentras un coche decente de segunda mano". "Un comprador de coches hoy supera de media los 50 años. A la gente joven le cuesta mucho acceder al coche en propiedad. Como la vivienda ya supone un gran esfuerzo, se aplaza la compra de coche".
| etiquetas: reino de españa , capitalismo , monarquía , precariedad , pobreza , 21-n
Lo que es nuevo es un veinteañero pretendiendo comprar un coche nuevo en el concesionario....
Cierto es que no hay coches familiares baratos y el resto se salen por las nubes, pretenden que paguemos unas burradas por mierdas de combustión a precio de electricos, y no es que se te vaya sólo la mitad del sueldo es que como tengas que pagar alquiler no puedes pagar ni el más barato
Los jóvenes ya optan por el patinete y ahora para tocarles más los huevos, que si el seguro, claro, porque coche no pueden y algo tiene que "pagar" para mantener a la élite.
Sino, siempre puedes pedir ayuda a un adulto, estamos aquí para ayudarte.
Pd. No, gilipollas, no eres de la élite porque te vaya un poco mejor que a tus vecinos.
El transporte público suele funcionar bien, si quieren salir alquilan coche y se ahorran seguro, impuestos, parking y un montón de multas que siempre acaban cayendo.
Ahora mismo alguien te regala un coche, y te mete en un gasto anual de más de 4.000€ entre seguro (600€), parking (1.500€ anuales), impuestos (150€), reparaciones (siempre sale algo o la ITV y de los 700 de media no bajas) más gasolina y alguna sanción que cae sobre todo a la gente joven.
*dato sacado de mis gastos del 2024, este 2025 aun no he cerrado gastos pero tiene pinta de que sera algo mas.
Disfrutad de lo votado, sin más.
Tranquilos, cuando se hacen mayores de edad también se vuelven defensores del derecho de hacer nacer a sus propias proles en la precariedad, en la pobreza, y en el capitalismo y la monarquía que las causan. No podrán culparos a vosotros de haberles hecho a ellos lo mismo, como vosotros tampoco podéis culpar a vuestros queridos papis.
La naturaleza, pues, el capitalismo… » ver todo el comentario