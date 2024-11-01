La odisea de comprar un coche: "Si eres mileurista, se te va casi la mitad del sueldo"

Los coches nuevos se encarecen en el Reino de España un 38% desde 2019, muy por encima de los salarios, lo que convierte tener vehículo en un lujo y dispara el mercado de segunda mano. "Antes podías comprarte un coche con 15.000 euros y ahora con este precio, suerte si encuentras un coche decente de segunda mano". "Un comprador de coches hoy supera de media los 50 años. A la gente joven le cuesta mucho acceder al coche en propiedad. Como la vivienda ya supone un gran esfuerzo, se aplaza la compra de coche".