En el reino del consumo desaforado y las falsas apariencias, el influencer es el rey. Odio a los influencers. Creo que «vivir significa asumir un pensamiento crítico». No pueden existir quienes únicamente sean consumidores, fieles al capitalismo. Quien realmente vive, no puede no ser ciudadano, no razonar críticamente y tomar partido en el mundo que lo rodea. Por eso odio a los influencers.