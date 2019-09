Lo que odian los hombres en el sexo, contado por ellos

"Lo que realmente me molesta son los dientes cuando están haciéndome una felación. Para el poco tiempo que dedican a nuestro pene encima te los clavan y lo que debería ser placentero se convierte en una pesadilla", comenta Fernando de 24 años. "Hay una cosa que es totalmente 'no'. Algunas pensarán que es una chorrada, pero cuidado con los colmillos, que no rocen el pene, por favor", añade Horacio de 36.