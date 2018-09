Si estás leyendo este artículo es porque estás buscando solución para prevenir los calambres musculares. Estoy segura desde más de uno se ha despertado a medianoche con un calambre horrible en el gemelo, y no sabe muy bien por qué, pero una sensación agradable no es. Para conocer por qué ocurren los calambres musculares, un estudio del Journal of Strength and Conditioning Research encontró el vínculo entre el atletismo y los calambres.