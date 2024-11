¿Qué ocurre cuando los turistas llegan al barrio?

En nuestro estudio sobre los efectos del turismo en Ámsterdam, “Location Sorting and Endogenous Amenities: Evidence from Amsterdam”, encontramos que el impacto de la turistificación masiva no sólo se limita a la subida de precios de la vivienda. Concretamente, los resultados enfatizan que la oferta comercial de un barrio también responde a la llegada de turistas. Por ejemplo, si una carnicería de toda la vida es reemplazada por una tienda de souvenirs, la pérdida de bienestar para los residentes locales vas más allá de los efectos del mercado