"Me acuerdo de todo, no perdí la conciencia", asegura el conductor. En el Hospital de Jerez lo están atendiendo, ya que presenta una hemorragia en el abdomen, aunque confía en tener el alta en pocas horas. "No esperé ni a la ambulancia, yo mismo pude salir del vehículo", dice Ángel. "Sentí como si me quedara flotando, rodeado por los airbags, con un dolor muy fuerte en la barriga", relata.