¿Qué oculta la Reserva Federal? ¿Por qué los datos semanales de oferta monetaria se descontinuaron? [EN]  

La Reserva Federal recientemente descontinuó la actualización de la serie de oferta monetaria semanal M1 y M2 y, en cambio, está actualizando la serie mensualmente. "El presidente Powell ha afirmado muy explícitamente que el dinero no importa en un testimonio reciente. Básicamente ha dicho que el dinero y la medida del dinero realmente no importan porque no están relacionados con la inflación", dijo Hanke, "Quieren enterrar a Milton Friedman y terminar con eso"