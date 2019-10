Ocho meses de cárcel y 263 000 € de indemnización por delito contra la seguridad y salud en el trabajo

De nuevo procede recordar a los trabajadores que los juzgados de lo social y/o la Inspección de Trabajo no son las únicas vías de reclamación o denuncia contra las empresas. También procede la vía penal cuando el empresaurio no solo incumple los derechos laborales e incluso los derechos fundamentales del trabajador sino que además comete delitos. Y ojo porque no han sido condenadas las empresas sino los empresaurios como personas físicas.