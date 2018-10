Ocho ladrones armados intentan asaltar a quien no deben: un luchador de MMA  

"Les dije bien claro que iba a pelear, que no les iba a dar mis cosas. Ahora me doy cuenta que fue una decisión estúpida", declaró Nicholson. Aun así, su dominio de las MMA le permitió salir airoso de la situación: "Tengo que decir que las artes marciales me salvaron la vida", reconoció. Además, considera que el deporte de contacto es algo que cualquiera debería aprender: "Es una cuestión de vida o muerte", comentó.