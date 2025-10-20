Ocho hijos y seis de ellos disléxicos: la historia de ‘los Serrano de Málaga’

A sus 13 años Isabela tiene un desparpajo que sorprende. Cuando se arranca a hablar no para. Empieza contando orgullosa cómo aprobó todo en primero de ESO. Luego viaja a las anécdotas de cuando era pequeña y después da un salto a contar la última serie a la que se ha enganchado. Hay sorpresa. Es una producción audiovisual que se emitió una década antes de que ella naciera: Los Serrano. Su elección tiene más sentido de lo que parece. Ella también es de apellido Serrano y, como ocurre en la ficción, forma parte de una familia numerosa.