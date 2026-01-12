edición general
Ocho de cada diez docentes alertan del aumento de agresiones de los alumnos hacia el profesorado

Ocho de cada diez docentes alertan del aumento de agresiones de los alumnos hacia el profesorado

El 96% de los docentes de centros públicos españoles confiesa que está "agotado", según un informe de los Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza.

