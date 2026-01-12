·
Ocho de cada diez docentes alertan del aumento de agresiones de los alumnos hacia el profesorado
El 96% de los docentes de centros públicos españoles confiesa que está "agotado", según un informe de los Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza.
docentes
,
alerta
,
aumento
,
agresiones
,
alumnos
,
profesorado
