La responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras, Raquel González, ha asegurado a EL ESPAÑOL que "todos los puertos de la Unión Europea son calificados como seguros". A continuación, González no ha descartado la opción de España, aunque esto no está en sus manos porque no tienen la "capacidad política para tomar esa decisión". Relacionada: www.meneame.net/story/concepto-puerto-seguro-contratos-fletamento