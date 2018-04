La OCDE pide al Gobierno reducir las ayudas para las empresas que contraten y aumentar la formación a parados

La OCDE pasa revista a la política del Gobierno para combatir el desempleo y no sale bien parada. "España gasta poco en formación y en asistencia en la búsqueda de empleo para desempleados, en comparación con otros países, pese al elevado y persistente desempleo", sostiene la OCDE en su informe 'Getting Skills Right: Spain', que ha presentado este jueves Montserrat Gomendio, directora general adjunta del departamento de Educación de la OCDE. Es una de las conclusiones que ponen en cuestión varias de las medidas aplicadas por el Gobierno