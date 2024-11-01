Observatorio N° 02: ¿Qué documentación en necesaria para exportar?

Estimados lectores, hoy compartimos nuestra segunda edición de la sección “Observatorio”, dando repuesta a ¿Qué documentación en necesaria para exportar? Esperamos sea de provecho y recordatorio para todos nosotros.

Primero conozcamos los documentos necesarios para cerrar una operación:

Elabore su catálogo de productos de exportación buff.ly/3RAcRrW

Consideraciones para tener en cuenta al preparar su cotización de ventas de exportación buff.ly/3Zcdag9

La orden de compra, documento que de inicio a una exportación buff.ly/41EffBt

¿Qué es un contrato de exportación y por qué es necesario? buff.ly/41MpfZK

En segundo lugar, conozcamos los documentos que debe elaborar el exportador: factura comercial, packing list, guía de remisión, y otros dependiendo la operación.

Factura Comercial: Definición, contenido y consideraciones en la exportación buff.ly/3EdRis9

¿Qué llenar en la factura de exportación? buff.ly/3GayKcr

¿Qué es una lista de empaque y por qué necesito una para exportar mercancías? buff.ly/46x1XdN

¿Qué es una Instrucción de Embarque y cuál es su papel en las exportaciones? buff.ly/3FhSnQe

Definición y uso de una Declaración Jurada del Fabricante buff.ly/3G5clOy

La ficha técnica: Definición, contenido y modelos buff.ly/3C8FhCX

Tercero, documentos que el exportador debe tramitar: certificado de origen, cuaderno ATA, certificado sanitario, entre otros. Todos dependerán de la operación y la mercancía.

Hablemos del Certificado de Origen buff.ly/42pWWBn

¿Qué es un cuaderno ATA? buff.ly/3VBku2B

Los requisitos fitosanitarios en el Comercio Exterior: El Certificado Fitosanitario buff.ly/43J4ek4

Por último, documentos relacionados a los operadores (transporte, bancos, aseguradoras, etc.) con lo que coordina el exportador: Declaración de Aduanas (el formato difiera por país), documento de transporte, medios de pago, y otros dependiendo la operación.

¿Conoces qué es la reserva del espacio o booking? buff.ly/3X9TCII

Consideraciones sobre el Bill of Lading (B/L) buff.ly/3zuZoYI

El Air Waybill: Definición, funciones, contenido, estructura e importancia buff.ly/2T6bUvg

Documento de Transporte Terrestre: Carta de Porte CMR buff.ly/45CrmlS

Documento de Transporte Ferroviario: Carta de Porte CIM buff.ly/45FICH2

¿Qué es una carta de crédito y cómo funciona? buff.ly/2VXkxtV

Todo lo que necesitas saber sobre la Transferencia Internacional buff.ly/3rg7fKD

Qué es y para qué sirve la Cobranza Documentaria buff.ly/3BZ230g

Qué es y para qué sirve el cheque buff.ly/3jtSwHY

Todo lo que necesitas saber sobre forward de monedas buff.ly/3wgKtkS

El seguro de carga y el seguro de crédito para los exportadores buff.ly/3yngNDC

Espero sea de vuestro interés.