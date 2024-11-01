Observatorio N° 02: ¿Qué documentación en necesaria para exportar?

Estimados lectores, hoy compartimos nuestra segunda edición de la sección “Observatorio”, dando repuesta a ¿Qué documentación en necesaria para exportar? Esperamos sea de provecho y recordatorio para todos nosotros.

Primero conozcamos los documentos necesarios para cerrar una operación:

  • Elabore su catálogo de productos de exportación buff.ly/3RAcRrW
  • Consideraciones para tener en cuenta al preparar su cotización de ventas de exportación buff.ly/3Zcdag9
  • La orden de compra, documento que de inicio a una exportación buff.ly/41EffBt
  • ¿Qué es un contrato de exportación y por qué es necesario? buff.ly/41MpfZK

En segundo lugar, conozcamos los documentos que debe elaborar el exportador: factura comercial, packing list, guía de remisión, y otros dependiendo la operación.

  • Factura Comercial: Definición, contenido y consideraciones en la exportación buff.ly/3EdRis9
  • ¿Qué llenar en la factura de exportación? buff.ly/3GayKcr
  • ¿Qué es una lista de empaque y por qué necesito una para exportar mercancías? buff.ly/46x1XdN
  • ¿Qué es una Instrucción de Embarque y cuál es su papel en las exportaciones? buff.ly/3FhSnQe
  • Definición y uso de una Declaración Jurada del Fabricante buff.ly/3G5clOy
  • La ficha técnica: Definición, contenido y modelos buff.ly/3C8FhCX

Tercero, documentos que el exportador debe tramitar: certificado de origen, cuaderno ATA, certificado sanitario, entre otros. Todos dependerán de la operación y la mercancía.

Por último, documentos relacionados a los operadores (transporte, bancos, aseguradoras, etc.) con lo que coordina el exportador: Declaración de Aduanas (el formato difiera por país), documento de transporte, medios de pago, y otros dependiendo la operación.

Espero sea de vuestro interés.