Observatorio: Hablemos de Incoterms y su Edición 2020

Estimados lectores de meneame.net y apasionados por el comercio internacional,

Con el propósito de facilitar vuestra búsqueda de información clave y de alta especialización, hemos retomado e impulsado nuestra sección de análisis. Hoy, damos el pistoletazo de salida a la nueva sección "Observatorio", y qué mejor manera de inaugurarla que con uno de los pilares fundamentales de cualquier transacción global: Los Incoterms y su edición 2020.

Conceptos

El origen de los Incoterms y su evolución hasta la edición 2020 buff.ly/44JTKSy

Repasando los Incoterms edición 2022 buff.ly/3MEUJMQ

Las funciones y exclusiones de los Incoterms buff.ly/3xNqqvb

Todo lo que requiere saber sobre los términos Incoterms 2020 buff.ly/2YwtZDN

Incoterms edición 2020

Los 11 términos Incoterms edición 2022 explicados uno a uno buff.ly/39PbfVi

EXW Ex Works buff.ly/382Ldwj

FCA Free Carrier buff.ly/39jnbxp

FAS Free Alongside Ship buff.ly/2OHSEBj

FOB Free On Board buff.ly/31QSXzo

CFR Cost and Freight buff.ly/2SpWfWW

CIF Cost, Insurance and Freight buff.ly/2UT5yAy

CPT Carriage Paid To buff.ly/3oKxnw4

CIP Carriage and Insurance Paid buff.ly/3vtEsAB

DAP Delivered At Place buff.ly/43jQU5A

DPU Delivered at place Unloaded buff.ly/3D0dTrd

DDP Delivered Duty Paid buff.ly/3qhn1nX

Consejos sobres su uso

Recomendaciones en el uso de las reglas Incoterms 2020 buff.ly/32m6Aa0

Incoterms 2020: comprensión de la regla EXW buff.ly/3VbXjuV

Incoterms y por qué debería evitar las exportaciones en EXW buff.ly/41PHZbU

¿Es recomendable los Incoterms FOB, CFR y CIF en los envíos por contenedores? buff.ly/42iTIi3

¿Cuándo utilizar los Incoterms CPT y CIP en lugar de los Incoterms CFR y CIF? buff.ly/3WLRzdx

Incoterms “C”: El lugar designado no es el mismo que el lugar de entrega buff.ly/45Bordj

Incoterms DDP frente al Incoterms DAP: ¿Cuál es la diferencia? buff.ly/3hwKz4f

Hablemos sobre los Incoterms DAP, DPU y DDP buff.ly/43GgWAo

Consejos para importadores