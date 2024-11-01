Observatorio: Hablemos de Incoterms y su Edición 2020

Estimados lectores de meneame.net y apasionados por el comercio internacional,

Con el propósito de facilitar vuestra búsqueda de información clave y de alta especialización, hemos retomado e impulsado nuestra sección de análisis. Hoy, damos el pistoletazo de salida a la nueva sección "Observatorio", y qué mejor manera de inaugurarla que con uno de los pilares fundamentales de cualquier transacción global: Los Incoterms y su edición 2020.

Conceptos

Incoterms edición 2020

Consejos sobres su uso

  • Recomendaciones en el uso de las reglas Incoterms 2020 buff.ly/32m6Aa0
  • Incoterms 2020: comprensión de la regla EXW buff.ly/3VbXjuV
  • Incoterms y por qué debería evitar las exportaciones en EXW buff.ly/41PHZbU
  • ¿Es recomendable los Incoterms FOB, CFR y CIF en los envíos por contenedores? buff.ly/42iTIi3
  • ¿Cuándo utilizar los Incoterms CPT y CIP en lugar de los Incoterms CFR y CIF? buff.ly/3WLRzdx
  • Incoterms “C”: El lugar designado no es el mismo que el lugar de entrega buff.ly/45Bordj
  • Incoterms DDP frente al Incoterms DAP: ¿Cuál es la diferencia? buff.ly/3hwKz4f
  • Hablemos sobre los Incoterms DAP, DPU y DDP buff.ly/43GgWAo

Consejos para importadores

  • Mi primera importación: ¿FOB o EXW? buff.ly/3OHMUHz
  • ¿Cómo actuar cuando su proveedor se niega a pagar su parte del transporte en una operación en términos FOB? buff.ly/3pfbW6B