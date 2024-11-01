Observatorio: Hablemos de Incoterms y su Edición 2020

Estimados lectores de meneame.net y apasionados por el comercio internacional,
Con el propósito de facilitar vuestra búsqueda de información clave y de alta especialización, hemos retomado e impulsado nuestra sección de análisis. Hoy, damos el pistoletazo de salida a la nueva sección "Observatorio", y qué mejor manera de inaugurarla que con uno de los pilares fundamentales de cualquier transacción global: Los Incoterms y su edición 2020.
Conceptos
- El origen de los Incoterms y su evolución hasta la edición 2020 buff.ly/44JTKSy
- Repasando los Incoterms edición 2022 buff.ly/3MEUJMQ
- Las funciones y exclusiones de los Incoterms buff.ly/3xNqqvb
- Todo lo que requiere saber sobre los términos Incoterms 2020 buff.ly/2YwtZDN
Incoterms edición 2020
- Los 11 términos Incoterms edición 2022 explicados uno a uno buff.ly/39PbfVi
- EXW Ex Works buff.ly/382Ldwj
- FCA Free Carrier buff.ly/39jnbxp
- FAS Free Alongside Ship buff.ly/2OHSEBj
- FOB Free On Board buff.ly/31QSXzo
- CFR Cost and Freight buff.ly/2SpWfWW
- CIF Cost, Insurance and Freight buff.ly/2UT5yAy
- CPT Carriage Paid To buff.ly/3oKxnw4
- CIP Carriage and Insurance Paid buff.ly/3vtEsAB
- DAP Delivered At Place buff.ly/43jQU5A
- DPU Delivered at place Unloaded buff.ly/3D0dTrd
- DDP Delivered Duty Paid buff.ly/3qhn1nX
Consejos sobres su uso
- Recomendaciones en el uso de las reglas Incoterms 2020 buff.ly/32m6Aa0
- Incoterms 2020: comprensión de la regla EXW buff.ly/3VbXjuV
- Incoterms y por qué debería evitar las exportaciones en EXW buff.ly/41PHZbU
- ¿Es recomendable los Incoterms FOB, CFR y CIF en los envíos por contenedores? buff.ly/42iTIi3
- ¿Cuándo utilizar los Incoterms CPT y CIP en lugar de los Incoterms CFR y CIF? buff.ly/3WLRzdx
- Incoterms “C”: El lugar designado no es el mismo que el lugar de entrega buff.ly/45Bordj
- Incoterms DDP frente al Incoterms DAP: ¿Cuál es la diferencia? buff.ly/3hwKz4f
- Hablemos sobre los Incoterms DAP, DPU y DDP buff.ly/43GgWAo
Consejos para importadores
- Mi primera importación: ¿FOB o EXW? buff.ly/3OHMUHz
- ¿Cómo actuar cuando su proveedor se niega a pagar su parte del transporte en una operación en términos FOB? buff.ly/3pfbW6B