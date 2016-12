Qué observar en el cielo este invierno desde España

Si necesitabas motivos para mirar al cielo, ¡este invierno tienes de sobra! En tres meses podrás ver un cometa, una lluvia de meteoros, todos los planetas, una ocultación... Y todo eso a simple vista o con unos pequeños prismáticos. Aquí puedes ver cómo, y para ello hemos realizado cartas celestes para cada fenómeno. Si nunca te has animado a observar, o te has visto decepcionado por no saber dónde mirar, anímate y conviértete en un maestro de los cielos. Una vez empiezas, la afición es para siempre. Mucha suerte y, ¡cielos limpios!