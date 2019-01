Los ‘observadores internacionales’ del procés son en realidad seis asociaciones catalanas

Se esconden bajo el nombre de ‘International Trial Watch’ pero en realidad son seis asociaciones catalanas vinculadas al independentismo desde hace meses. El Tribunal Supremo tiene previsto rechazar su presencia como observadora en el juicio al procés que arrancará en el mes de febrero, al igual que la del resto de supuestos ‘observadores internacionales’, al entender que no sólo no serían necesarios, sino que no desarrollarían una labor objetiva.