Observaciones muestran que los osos polares siguen prosperando pese a los pronósticos [ENG]

Hace 10 años los osos polares fueron clasificados como amenazados debido a lo asumido por los modelos climáticos sobre la recesión del hielo ártico, que afectaría a su capacidad de cazar focas [...] 3 nuevos artículos científicos ofrecen extensas evidencias de que sus poblaciones actuales son mayores que en el pasado y que su número ha permanecido estable o creciendo en las últimas décadas (Laforest et al. 2018, Laidre et al. 2018, Durner et al. 2018).