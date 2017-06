Obligan a una mujer a taparse mientras amamantaba a su bebé en un autobús

Chloe Wild, una mujer de Reino Unido, compartió un episodio que le tocó vivir cuando estaba amamantando a su hijo en un autobús. "Mientras daba de comer a mi hijo el conductor del autobús en el que iba montada me preguntó si tenía una toalla para cubrirme. Yo le contesté que no y entonces me dijo que me tenía que ir a una zona aislada del vehículo"