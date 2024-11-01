Obligan a bajar de un Uber a un therian perro galgo español: “Le pido que se baje de mi coche”  

“Daisy”, una joven que se autopercibe como una perrita de raza galgo español fue obligada a bajar de un Uber. La galga quería tomar el Uber pero no se esperaba la reacción del conductor. “¿Me estás bromeando o me estás grabando?”, le dijo el chofer a la pasajera therian cuando esta le pide que la lleve al destino seleccionado. Lo sorprendente es que ella le ladra para confirmar por lo que el conductor le dice que la unidad no es para animales. Por el momento no ha trascendido si hay una sanción para el conductor por parte de la empresa.