Obligan a bajar de un Uber a un therian perro galgo español: “Le pido que se baje de mi coche”  

“Daisy”, una joven que se autopercibe como una perrita de raza galgo español fue obligada a bajar de un Uber. La galga quería tomar el Uber pero no se esperaba la reacción del conductor. “¿Me estás bromeando o me estás grabando?”, le dijo el chofer a la pasajera therian cuando esta le pide que la lleve al destino seleccionado. Lo sorprendente es que ella le ladra para confirmar por lo que el conductor le dice que la unidad no es para animales. Por el momento no ha trascendido si hay una sanción para el conductor por parte de la empresa.

Comentarios destacados:    
antesdarle
Tengo la duda de si cuando se encuentra mal, va al veterinario o al hospital :troll:

mcfgdbbn3
#2: A #Kill_a_pet, donde será dormido.

drstrangelove
Pero los therian estos de dónde han salido? Joer no paro de leer noticias de esta peña. Deberían meterlos en el manicomio, como los que se creen Séneca o Napoleón.

Cantro
#7 Hasta hace unos días no había visto nada de ellos y ahora parecen ubicuos

Garbns
Iba en transportín? Pensaba pagar en huesos?

Gry
Si tiene prohibido transportar animales solos y la joven se autopercibe como animal se llevaría una buena demanda como se le ocurriera llevarla. Como los de la peluquería canadiense.

albx
Debería estar contentísima con el conductor, la ha percibido tal y como se siente.
Un montaje publicitario gracioso de uberPets.

Vindicta
Tenìa que haber contratado uber pets.

alfre2
Pero a ver, es que la gente ya no fo..?

MoñecoTeDrapo
Menudo teatrillo


