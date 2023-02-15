edición general
Los obispos, sobre las restricciones de culto tras el caso de Jumilla: “Es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas”

La enmienda aprobada la semana pasada por el Ayuntamiento murciano de Jumilla que busca vetar las celebraciones musulmanas en las instalaciones públicas deportivas para defender las “costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas” ha abierto de nuevo el debate sobre la libertad de culto y las manifestaciones religiosas públicas.

Esteban_Rosador #4 Esteban_Rosador
#3 claro, porque la ley del aborto y de la eutanasia son iniciativas de las derechas. Las tonterías que hay que leer.
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
No vaya a ser que en poco tiempo les toque a ellos. El día de mañana, las religiones de unirán en contra del laicismo.
#3 CastrilloP
#1 Ya lo hacen

elpais.com/sociedad/2023-02-15/los-lideres-de-las-principales-religion


La diferencia es que está vez la izquierda está de su lado
