Los obispos, sobre las restricciones de culto tras el caso de Jumilla: “Es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas”

La enmienda aprobada la semana pasada por el Ayuntamiento murciano de Jumilla que busca vetar las celebraciones musulmanas en las instalaciones públicas deportivas para defender las “costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas” ha abierto de nuevo el debate sobre la libertad de culto y las manifestaciones religiosas públicas.
| etiquetas: jumilla , obispos , religion , islam , cristianismo
elpais.com/sociedad/2023-02-15/los-lideres-de-las-principales-religion
La diferencia es que está vez la izquierda está de su lado