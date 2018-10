Los obispos, sobre enterrar a Franco en La Almudena: "Los muertos no tienen carné político"

El portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha subrayado hoy que no tienen competencias sobre el destino de los restos del dictador Francisco Franco y ha afirmado que la Iglesia "no puede negar a un cristiano" el enterramiento, ya que "los muertos no tienen carné político" y la Iglesia se encarga de "pedir por los difuntos", pero no tiene "un tribunal"."Lo que favoreceremos siempre es la concordia en el sentido cristiano de cohesión social".La catedral de la Almudena hay una cripta de enterramiento,como en otras parroquias