Obama sobre Irán: “Lo conseguimos sin disparar un solo misil. Sacamos el 97% de su uranio enriquecido. No hay discusión sobre que funcionó" [ENG]

El expresidente Obama defiende la vía diplomática con Irán en medio del conflicto en curso, señalando el acuerdo nuclear de 2015 como prueba de que el programa de Teherán puede limitarse sin necesidad de más intervención militar. “Intentamos negociar un acuerdo diplomático que sacara el uranio enriquecido de Irán, que garantizara que no pudieran conseguir un arma nuclear sin que nosotros lo supiéramos… y que existieran mecanismos para hacerlo cumplir y verificarlo”, dijo Obama al presentador de “The Late Show” de Stephen Colbert.