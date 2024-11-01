Obama sobre Irán: “Lo conseguimos sin disparar un solo misil. Sacamos el 97% de su uranio enriquecido. No hay discusión sobre que funcionó" [ENG]

El expresidente Obama defiende la vía diplomática con Irán en medio del conflicto en curso, señalando el acuerdo nuclear de 2015 como prueba de que el programa de Teherán puede limitarse sin necesidad de más intervención militar. “Intentamos negociar un acuerdo diplomático que sacara el uranio enriquecido de Irán, que garantizara que no pudieran conseguir un arma nuclear sin que nosotros lo supiéramos… y que existieran mecanismos para hacerlo cumplir y verificarlo”, dijo Obama al presentador de “The Late Show” de Stephen Colbert.
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Nada jodería más a Trump en este mundo que ser derrotado por segunda vez y esta vez por Obama.
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Edito: Facilmente sorteable, si se añade un extra de "válido solo para presidentes en activo" o alguna fórmula más larga y rimbombante para decir que si has estado 8 años siendo presidente cuando la legislación aplicaba, te quedas con la legislación anterior