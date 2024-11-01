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Obama sobre Irán: “Lo conseguimos sin disparar un solo misil. Sacamos el 97% de su uranio enriquecido. No hay discusión sobre que funcionó" [ENG]

El expresidente Obama defiende la vía diplomática con Irán en medio del conflicto en curso, señalando el acuerdo nuclear de 2015 como prueba de que el programa de Teherán puede limitarse sin necesidad de más intervención militar. “Intentamos negociar un acuerdo diplomático que sacara el uranio enriquecido de Irán, que garantizara que no pudieran conseguir un arma nuclear sin que nosotros lo supiéramos… y que existieran mecanismos para hacerlo cumplir y verificarlo”, dijo Obama al presentador de “The Late Show” de Stephen Colbert.

| etiquetas: stephen , colbert , obama , irán , nuclear
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11 comentarios
12 2 0 K 107 actualidad
XtrMnIO #3 XtrMnIO
O sea, que les engañaron.
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Supercinexin #7 Supercinexin
#3 Su credibilidad es totalmente nula. Hoy te dicen que quieren ser tus hamijos, la legislatura que viene cambian de Presidente y te crujen a sanciones y la siguiente te bombardean las ciudades, escuelas y hospitales.

commons.wikimedia.org/wiki/File:Hugo_Chávez_on_USS_Yorktown.jpg
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#9 solojavi
#3 Obama llegó a varios acuerdos con Irán y ambas partes los cumplieron (al menos eso dieron a entender), pero el presidente que siguió a Obama decidió que esos acuerdos no eran válidos y necesitaban unos nuevos.
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#11 noopino
#3 si... Y ahora han aprendido, que si tuviesen la bomba nuclear, no les hubieran atacado.
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#1 Grahml *
Si Trump manipulara la legislación lo suficiente para poder presentarse a un tercer mandato (algo que no sucederá), Obama supuestamente también podría presentarse.

Nada jodería más a Trump en este mundo que ser derrotado por segunda vez y esta vez por Obama.

xcancel.com/i/status/2054651335207755833
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ombresaco #2 ombresaco *
#1 una derivada muy interesante.

Edito: Facilmente sorteable, si se añade un extra de "válido solo para presidentes en activo" o alguna fórmula más larga y rimbombante para decir que si has estado 8 años siendo presidente cuando la legislación aplicaba, te quedas con la legislación anterior
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#5 Tok_Tok
#2 Puestos a mandarlo todo a la mierda, que solo se valido si son blancos :shit:
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ombresaco #6 ombresaco
#5 efectivamente, pero que no se note
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RanaPaca #10 RanaPaca
#5 no, que no se le aplicaría a Trump. Sólo válido para presidentes naranjas!
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#8 solojavi
#1 Si la manipulara sería en base a que sus dos mandatos no fueron seguidos y eso excluiría a Obama.
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camvalf #4 camvalf
Pero íbamos no tenía que tapar ser el instigado de un golpe de estado no su relación ta profunda con el pollo de la isla...
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menéame