Obama pide a los demócratas defender Obamacare y combatir el "Trumpcare"

El presidente de EE.UU. Barack Obama quiere defender a rajatabla la ley de reforma de salud que aprobó su gobierno, conocida como Obamacare. Algunos republicanos están advirtiendo no desmontar el Acta de Cuidado Asequible tan rápidamente y urgen al partido a sacar el pie del acelerador. ¿La razón? No hay un plan sobre cómo reemplazar lo que van a derogar. Y aunque los legisladores del partido republicano están ansiosos de complacer a su base con titulares acerca de la eliminación del Obamacare, no quieren ser culpados de dejar a la gente sin...