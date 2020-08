Obama critica directamente a Trump en su discurso (y el presidente le responde)

En su discurso en la Convención Nacional Demócrata, Obama atacó directamente al presidente Trump, quien, según él, «no ha mostrado interés en trabajar; no le interesa encontrar puntos en común; no le interesa usar el asombroso poder de su cargo para ayudar a nadie más que a sí mismo y a sus amigos; ningún interés en tratar la presidencia como algo más que un reality show más que puede usar para obtener la atención que anhela... Donald Trump no ha estado a la altura del cargo porque no puede. Y las consecuencias de ese fracaso son graves».