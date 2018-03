Obama en conversaciones con Netflix para producir una serie sobre su vida (eng)

El ex presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama están negociando un importante acuerdo de producción con Netflix, informó el New York Times el jueves por la noche. El acuerdo pendiente traería contenido exclusivo de los Obamas a los 118 millones de suscriptores del sitio de streaming. No quedó claro de inmediato qué tipo de contenido entregarían al sitio, pero Eric Schultz, un ex asesor del presidente, dijo al Times: "El presidente y la señora Obama siempre han creído en el poder de la narración para inspirar".