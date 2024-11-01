edición general
NVIDIA invierte 1.000 millones en Nokia para IA y 6G

El movimiento de NVIDIA hacia el sector de las telecomunicaciones ya es oficial e irá de la mano de un gigante como Nokia, ambos en busca de la plataforma de IA y 6G más grande del planeta. La compañía ha anunciado la compra de 1.000 millones de dólares en acciones de Nokia, lo que ha disparado el valor bursátil del fabricante finlandés un 22% en una sola jornada. La compra desvela cómo EE.UU. y Europa quieren competir contra China con sus mismas armas.

nvidia , nokia , inversión
2 comentarios
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones *
Y después vienen los gilipollas esos a decir que nos meten chises en las vacunas... Si no les hace falta, con la IA y un smartphone ya lo tienen hecho...y encima se lo pagamos nosotros.
#2 MPR
"ambas compañías han confirmado que planean situar sus primeros proyectos piloto en Estados Unidos, dentro de un programa que busca recuperar el liderazgo estadounidense en telecomunicaciones mediante infraestructuras impulsadas por IA ayudados por Europa."


Ahí, ahí, demostrando quien manda y quien es el vasallo. :palm:
