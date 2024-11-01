NVIDIA invierte 1.000 millones en Nokia para IA y 6G

El movimiento de NVIDIA hacia el sector de las telecomunicaciones ya es oficial e irá de la mano de un gigante como Nokia, ambos en busca de la plataforma de IA y 6G más grande del planeta. La compañía ha anunciado la compra de 1.000 millones de dólares en acciones de Nokia, lo que ha disparado el valor bursátil del fabricante finlandés un 22% en una sola jornada. La compra desvela cómo EE.UU. y Europa quieren competir contra China con sus mismas armas.