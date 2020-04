Nunca Holanda había estado tan aislada en la UE. Rutte calculó mal

Jansen (Veghel, 51 años) huye de los maniqueísmos. Comprende el rechazo de alemanes, holandeses y austriacos a mutualizar riesgos con unos países que no han hecho sus deberes de sanear las cuentas tras años de crecimiento. “No se fían”, resume. Pero insiste en que este no es el momento para analizar los fallos ajenos. Ahora, la emergencia social provocada por el virus exige que todos los socios puedan desarrollar un escudo social que proteja a sus ciudadanos...“Holanda casi siempre se equivoca en el tono, lo sé porque a mí me pasa casi todos...