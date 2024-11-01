"Nunca habíamos visto una fuga de oferta así": un 58% de los propietarios subirá rentas o buscará inquilinos más solventes al renovar los contratos de alquiler

Fotocasa valora a partir de estos datos que hay un tendencia de revisión al alza de las condiciones económicas dle alquiler en los próximos contratos. Dentro de la misma encuesta, hasta un 8% de los actuales propietarios de vivienda en alquiler aseguran que en el futuro cercano se plantearán más seriamente comprar una vivienda como inversión.
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O no encuentran todos, o "encuentran" y luego vendrán los lloros.
A mi me vienen muchos clientes de "sí, sí, yo te pago la mercancía al 30% sobre mercado, pero te pago en 60 días cuando la venda".
No hace falta ser el lápiz más afilado del estuche para darse cuenta de lo que ocurrirá.
Por cierto "El 32% de los dueños de viviendas en alquiler afirman que establecerán un coste más alto una vez finalice el contrato vigente, mientras que el 26% señalan que buscarán arrendatarios que puedan asumir un pago mensual mayor."
¿Es cosa mía o suena como "Tiramos una moneda: cruz, pierdes; cara, gano"?
Otra vez, otra vez!!
Jajajajajajaja.
Las academias de chino se van a forrar.
Son los propietarios, que son unos avariciosos
Luego votemos un gobierno que proporcione vivienda pública asequible.
Eso descarta a PP, VoX, Junts, PNV y PSOE.
Ya sabeis.
Pues tendrás que votar a Ayuso, que con el plan vive ha sacado más vivienda que todo el gobierno de España
No sé cómo lo ves.
Aparte, cuando enviáis noticias aporofóbicas, implicando que la pobreza y la precariedad son cosas malas o negativas, o quejándoos de ellas, estáis dejando en mal lugar y estáis siendo aporófobos hacia vuestros propios padres, por haberos hecho nacer en esa pobreza, esa precariedad,… » ver todo el comentario
y vendrán las okupaciones y los interminables lloros de los caseros garrapata, y a muchos no nos dará pena. Una cosa es repercutir gastos, y otra pegar subidones a los alquileres porque sabes que tienes atrapado al inquilino y que no es tan fácil marcharse.
El coste de la vida no ha subido tanto como para incrementar los alquileres de esa manera.
¿Y que tal si ponemos alquileres mas asumibles y así no provocar situaciones de riesgo?
Todos quieren alguien que cobre más y desde el lado empresarial no suben los sueldos .
Soplar y sorber.
A la par, que es su "inversión" ¿no? Pues si no es rentable que se dediquen a otro negocio
Es un bien de primera necesidad recogido en la constitución y ante la cual los dirigentes políticos llevan años de inacción.
Hay campos de inversión mas "libres" y que no causan tanta tensión social.
Invertir y tener que obtener beneficio de la vivienda creo que no es un derecho infalible
#8 #22 Joer, a cuanto ha ignorado ¿no?
#13 once años estuve pagando un alquiler religiosamente, sin fallar un mes, ni siquiera estando en paro en plena pandemia. Al propietario (sin hijos, ya mayor) se le metió en los huevos que en el barrio se pagaba el doble, y de un mes para otro me lo subió. Le tenía la casa perfecta, mejor incluso que cuando llegué. Mi confianza en un casero es ninguna y si encima viven de mi trabajo, menos.
Porque si tu tienes dos casas (una tuya, otra de la abuela) y me alquilas la de la abuela a un precio acorde a un sueldo correcto, todos contentos. Si pretendes que te de el 80% de mi sueldo por un puto agujero que no arreglas ni a tiros y que alquilas a alguien de la zona porque no lo quieren ni los turistas, mal vamos.
¿Qué negocio no tiene un beneficio neto del 1100% anual? Hay que subir más las rentas, que no es rentable ser casero.
Me cuelgo de ti #7 que #_4 me tiene ignorado.
Si esto no lo para el Gobierno socialista mediante unos impuestos agresivos a la multipropiedad y una prohibición a empresas/fondos de adquirir vivienda, los capitanes España que nos gobernarán en algo más de un año tampoco lo harán.
Los que no tenéis piso en propiedad apresuraos a adquirir uno o estáis bien jodidos.