edición general
9 meneos
41 clics

"Nunca habíamos visto una fuga de oferta así": un 58% de los propietarios subirá rentas o buscará inquilinos más solventes al renovar los contratos de alquiler

Fotocasa valora a partir de estos datos que hay un tendencia de revisión al alza de las condiciones económicas dle alquiler en los próximos contratos. Dentro de la misma encuesta, hasta un 8% de los actuales propietarios de vivienda en alquiler aseguran que en el futuro cercano se plantearán más seriamente comprar una vivienda como inversión.

| etiquetas: vivienda , especulación , alquiler
7 2 1 K 63 actualidad
27 comentarios
7 2 1 K 63 actualidad
Comentarios destacados:    
Andreham #2 Andreham
Que busquen.

O no encuentran todos, o "encuentran" y luego vendrán los lloros.

A mi me vienen muchos clientes de "sí, sí, yo te pago la mercancía al 30% sobre mercado, pero te pago en 60 días cuando la venda".

No hace falta ser el lápiz más afilado del estuche para darse cuenta de lo que ocurrirá.
3 K 41
The_Ignorator #5 The_Ignorator
Que dictadura social comunista mas rara.

Por cierto "El 32% de los dueños de viviendas en alquiler afirman que establecerán un coste más alto una vez finalice el contrato vigente, mientras que el 26% señalan que buscarán arrendatarios que puedan asumir un pago mensual mayor."
¿Es cosa mía o suena como "Tiramos una moneda: cruz, pierdes; cara, gano"?
1 K 22
Andreham #17 Andreham
#15 Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja.

Otra vez, otra vez!!
1 K 19
JohnSecada #21 JohnSecada
#17 qué tal va la operación campamento de ZP???

Jajajajajajaja.
0 K 6
#3 concentrado
De hecho yo ya he pensado en comprar 10 casas como inversión de futuro. Esta noticia me ha servicio para plantearme cómo no se me ha ocurrido hacer eso antes.
0 K 18
woody_alien #25 woody_alien
buscará inquilinos más solventes

Las academias de chino se van a forrar.
0 K 12
#10 chavi
A pedir prórroga antes de que venza el plazo...
0 K 12
loborojo #16 loborojo
Expropiese, o en su defecto que paguen con impuestos el coste social de su acapararacion. El art 128 CE está para usarlo.
0 K 10
#27 javi618
#26 Hay muchos "derechos" que los políticos se pasan por el forro, la vivienda es uno más. En el mundo real la vivienda es un activo valioso y escaso porque así lo quieren los políticos, y mientras esas sean las reglas del juego será una buena inversión. Y ojalá algún día deje de serlo, pero estos cabrones que nos gobiernan (el régimen del 78 en su totalidad) no van a dejar de ganar pasta a nuestra costa porque se lo pidamos por favor.
0 K 10
#6 Borgiano
El cobete.
0 K 7
JohnSecada #9 JohnSecada
Seguro que la falta de oferta de la vivienda no es culpa del Gobierno

Son los propietarios, que son unos avariciosos xD
0 K 6
#14 chavi *
#9 Exscto.
Luego votemos un gobierno que proporcione vivienda pública asequible.

Eso descarta a PP, VoX, Junts, PNV y PSOE.

Ya sabeis.
0 K 12
JohnSecada #15 JohnSecada
#14 Luego votemos un gobierno que proporcione vivienda pública asequible.

Pues tendrás que votar a Ayuso, que con el plan vive ha sacado más vivienda que todo el gobierno de España

No sé cómo lo ves.
0 K 6
#1 BoosterFelix
La solución es seguir haciendo lo que hacían vuestros ascendientes: seguir teniendo mas hijos, y seguir votando mas capitalismo, mas monarquía y mas pobreza, con vuestros votos y con vuestras proles. Votad a Vox.

Aparte, cuando enviáis noticias aporofóbicas, implicando que la pobreza y la precariedad son cosas malas o negativas, o quejándoos de ellas, estáis dejando en mal lugar y estáis siendo aporófobos hacia vuestros propios padres, por haberos hecho nacer en esa pobreza, esa precariedad,…   » ver todo el comentario
2 K 4
strike5000 #4 strike5000 *
Sube la inflación. Suben los precios. Los salarios permanecen igual. Lo lógico es subir los precios de los alquileres para no perder poder adquisitivo. Si a mí me costaba mantener un piso 1.000€ al año (entre IBI, mantenimiento, basura y demás) y ahora me cuesta 2.000€ repercutiré esos gastos. Aparte, si yo lo tenía como complemento de mi sueldo (o incluso como medio de vida) y el coste de la vida no para de subir, tendré que repercutirlo yo también.
3 K -5
The_Ignorator #7 The_Ignorator
#4 lo lógico pues, también sería pagar menos alquiler para no perder poder adquisitivo :troll:
2 K 33
Mark_ #8 Mark_ *
me cuelgo de #7 que creo que _4 me tiene ignorado;

y vendrán las okupaciones y los interminables lloros de los caseros garrapata, y a muchos no nos dará pena. Una cosa es repercutir gastos, y otra pegar subidones a los alquileres porque sabes que tienes atrapado al inquilino y que no es tan fácil marcharse.

El coste de la vida no ha subido tanto como para incrementar los alquileres de esa manera.
8 K 105
The_Ignorator #13 The_Ignorator
#8 a mi me hace "gracia" cierto mensaje que viene desde el rentismo en cuanto a inseguridad de cobro, que esta todo muyvmal, que no se puede echar a los morosos...y la tendencia siempre es subir precios
¿Y que tal si ponemos alquileres mas asumibles y así no provocar situaciones de riesgo?
Todos quieren alguien que cobre más y desde el lado empresarial no suben los sueldos .

Soplar y sorber.

A la par, que es su "inversión" ¿no? Pues si no es rentable que se dediquen a otro negocio
2 K 33
#18 javi618
#13 Un inquilino buen pagador que no de problemas es el grial de la mayoría de pequeños propietarios, no todos sacrifican seguridad por ganar un pequeño % más. Pero claro, tampoco te puedes ir muy por debajo de los precios de mercado, la vida está muy cara y los costes de tener una vivienda en propiedad sí suben con la inflación, como comenta #4.
0 K 10
The_Ignorator #26 The_Ignorator
#18 si tienes una casa en propiedad como inversión y te suben los costes de tu inversión, tu veras si te compensa.
Es un bien de primera necesidad recogido en la constitución y ante la cual los dirigentes políticos llevan años de inacción.
Hay campos de inversión mas "libres" y que no causan tanta tensión social.
Invertir y tener que obtener beneficio de la vivienda creo que no es un derecho infalible

#8 #22 Joer, a cuanto ha ignorado ¿no?
0 K 10
Mark_ #20 Mark_
#8 no lo podías decir mejor. Un alquiler acorde a una nómina te garantiza prácticamente el cobro mensual. Quieren vivir del esfuerzo de los demás.

#13 once años estuve pagando un alquiler religiosamente, sin fallar un mes, ni siquiera estando en paro en plena pandemia. Al propietario (sin hijos, ya mayor) se le metió en los huevos que en el barrio se pagaba el doble, y de un mes para otro me lo subió. Le tenía la casa perfecta, mejor incluso que cuando llegué. Mi confianza en un casero es ninguna y si encima viven de mi trabajo, menos.
2 K 32
#23 Onaj *
#8 De hecho el coste de la vida ha subido tanto por la avaricia de los que suben los alquileres que joden a los que viven de alquiler.
1 K 23
Mark_ #24 Mark_
#23 correcto. Nada ha subido más que los alquileres en estos diez años, y esos alquileres no suben "porque si". Los suben los especuladores y los parásitos del sistema que pretenden vivir del trabajo ajeno.

Porque si tu tienes dos casas (una tuya, otra de la abuela) y me alquilas la de la abuela a un precio acorde a un sueldo correcto, todos contentos. Si pretendes que te de el 80% de mi sueldo por un puto agujero que no arreglas ni a tiros y que alquilas a alguien de la zona porque no lo quieren ni los turistas, mal vamos.
1 K 22
ehizabai #22 ehizabai *
Si me cuesta 2000 al año, evidentemente cobraré 2000 al mes.
¿Qué negocio no tiene un beneficio neto del 1100% anual? Hay que subir más las rentas, que no es rentable ser casero.
Me cuelgo de ti #7 que #_4 me tiene ignorado.
2 K 31
#11 chavi
#4 No no "tienes" que repercutir nada. Lo haces porque quieres.
0 K 12
#19 javi618
#11 Lo hace porque puede, tú también te subirías el sueldo si pudieras.
0 K 10
Narmer #12 Narmer
#4 Te iba a contestar que el problema viene cuando cada vez haya menos gente que se pueda permitir pagar esos precios, pero lo he pensado mejor y realmente lo que ocurrirá (y ya está ocurriendo) es que se van a alquilar los pisos por habitaciones con su baño y cocina y ahí vivirán hacinadas de 3 a 4 familias donde de antes estaba una sola.

Si esto no lo para el Gobierno socialista mediante unos impuestos agresivos a la multipropiedad y una prohibición a empresas/fondos de adquirir vivienda, los capitanes España que nos gobernarán en algo más de un año tampoco lo harán.

Los que no tenéis piso en propiedad apresuraos a adquirir uno o estáis bien jodidos.
1 K 19

menéame