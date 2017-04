Por qué nunca deberías caminar sobre las escaleras mecánicas

un artículo reciente de 'The New York Times' ha reavivado el viejo debate de si se debe o no caminar sobre las escaleras mecánicas. Su conclusión fue contundente: lo estás (lo estamos) haciendo mal. Reservar un carril para los impacientes es aprovecharse del resto y, por tanto, la mejor opción es ponerse en la escalera de dos en dos, y así acelerar el paso de todos. El metro de Londres fue el primero en introducir la discusión en la agenda pública.